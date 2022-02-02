В столице состоялась премьера фильма «Непослушник»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Комедию НЕПОСЛУШНИК представили режиссёр фильма Владимир Котт и актёры Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Сергей Селин, Михаил Багдасаров и другие.

Гостями мероприятия стали: Антон и Дарья Златопольские, Анна Цуканова-Котт, Александр Котт, Александр Робак, Владимир Яглыч, Екатерина Одинцова, Ирина Рахманова, Рина Гришина, Владимир Варнава, DJ Грув, Анна Старшенбаум, Александр Тютин, Ольга Кузьмина, Алиса Вокс, Анатолий Журавлев, Иван Колесников, Вадим Цалати, Георгий Малков, Евгения Щербакова, Екатерина Ковальчук, Кузьма Сапрыкин, Ирина Безряднова, Лиза Моряк, Любава Грешнова, Марина Панферова, Мила Ершова, Рита Аброськина, Соня Присс, Юлия Беретта, Янина Мелихова, Ясмина Бен Аммар, Ольга Проскурянова, Ирис Лебедева, Ольга Кайзер и другие.

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02.02.2022