В Москве прошла премьера фильма «Мое прекрасное несчастье»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

2 апреля в кинотеатре «Иллюзион» состоялась закрытая премьера фильма режиссера Роджера Камбла МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ по одноименному роману Джейми Макгвайр. Мировая премьера картины состоится 5 апреля, в российский прокат фильм выйдет 6 апреля. На широкие экраны ленту выпустит компания «Вольга».

Премьеру посетили звездные гости: Виктория Дайнеко, Анастасия Макеева, Карина Кросс, Константин и Ольга Андрикопулос, Роман Мальков, Дмитрий Красилов, Ислам Ганджаев, Дмитрий Носов, Ирина Чайковская, Лиза Гинзбург, Наташа Мильниченко, Нелли Ермолаева, Алексей Гаврилов, Александр Энберт, Алиса Вокс, Андрей Глазунов, Артемий Кашинский, Артем Вотерфорк, Валерия Манькова, Виолетта Чиковани, Ислам Ганджаев, Влада Голди, Дима Ермузевич, Наталья Власова, Наталья Карпова, Дима Ермузевич, Ильдар Хакимов, Кайтана, Катерина Кейру, Милана Пич, Ника Вайпер, Таша Алакоз, Люси Пылаева, Жанна Антонова, Анриэль, Надежда Ермакова, Диана Скитова, Аня Hahadetka, ANSE.

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05.04.2023