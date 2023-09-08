Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: церемония открытия

Фотоотчет из концертного комплекса «Роза Холл»

8 сентября на курорте Роза Хутор во второй раз стартовал фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Крупнейшие российские платформы KION, Okko, Premier, START, Wink, «Иви» и «Кинопоиск» представят на фестивале свои главные сериальные и кинопремьеры 2023-2024.

Церемония открытия прошла в формате хореографического перформанса. Ведущий Юрий Стоянов, танцоры Дмитрий Щебет и Юлиана Бухольц рассказали о программе фестиваля через историю отношений двух героев.

С приветственными словами к гостям обратились члены Попечительского совета фестиваля: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, оригинальному контенту Okko и председатель Попечительского совета в 2023 году Гавриил Гордеев, генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов, заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов, генеральный продюсер и сооснователь START Эдуард Илоян в формате аудиосообщения, директор по контентной политике Wink Александр Косарим, заместитель генерального директора по контенту «Иви» Иван Гринин, а в качестве представителя «Кинопоиска» – руководитель Плюс Студии Михаил Китаев.

Первым фильмом программы, показанным после церемонии открытия, стало продолжение нашумевшего киноальманаха режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова – ЭТ. На «Новом сезоне» фильм представили директор по контентной политике видеосервиса Wink Александр Косарим, продюсеры Александрина Каменева и Надежда Дорожкина, режиссеры Степан Бурнашёв и Дмитрий Давыдов.

Гостями церемонии открытия стали Юрий Стоянов, Виктория Исакова, Дарья Мороз, Юрий Мороз, Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева, Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова, Анна Банщикова, Сабина Ахмедова, Светлана Камынина, Иван Добронравов, Павел Чинарев, Софья Лебедева, Анна Невская, Анна Снаткина, Карен Оганесян и Анастасия Тодореску, Светлана Бондарчук, Гера Сандлер, Анна Богомолова, Эльдар Калимулин, Мария Мацель, Лиза Ищенко, Валери Зоидова, Григорий Калинин и другие.

Фото: пресс-служба фестиваля

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08.09.2023