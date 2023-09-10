Фестиваль «Новый сезон»: день третий – вечеринка KION

Алена Михайлова, Софья Лебедева, Андрей Мерзликин и другие

9 сентября в Сочи в рамках фестиваля «Новый сезон» состоялась ежегодная вечеринка онлайн-кинотеатра KION «Сияющая пустота».

Открыл вечеринку диджей-сет генерального продюсера сервиса Игоря Мишина, который начал его музыкой из «Лебединого озера». С музыкальными сетами также выступили Alarkon, Pushkin и специальный гость Jati Div.

Гостями мероприятия KION стали Алена Михайлова, Сабина Ахмедова, Владимир Яглыч, Софья Лебедева, Иван Добронравов, Евгений Сангаджиев, Андрей Мерзликин, Елизавета Ищенко, Матвей Лыков, Руслан Усачев, Валери Зоидова, Светлана Камынина, Алексей Учитель, Анна Банщикова, Григорий Калинин, Ксения Суркова, Алена Чехова, Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Кристина Корбут, Дмитрий Литвинов, Юлия Шампорова, Макар Кожухов, Екатерина Кононенко и другие.

Фото: пресс-служба KION

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10.09.2023