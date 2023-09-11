Фестиваль «Новый сезон»: день четвертый – вечеринка «Кинопоиска»

Алена Свиридова, Максим Матвеев, Равшана Куркова и другие

В воскресенье, 10 сентября на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» прошла ежегодная вечеринка «Кинопоиска» под названием «Вечер в шале».

Мероприятие открыла директор по контенту Плюса и Фантеха Яндекса, продюсер Ольга Филипук, а дальше вечер продолжился концертом Алены Свиридовой и dj-сетом Ефима Гинзбурга.

Гостями мероприятия стали Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Анна Меликян, Анна Михалкова, Равшана Куркова, Александра Ремизова, Илья Бурец, Игорь Мишин, Дмитрий Литвинов, Сергей Бондарчук, Антон Малышев, Эдуард Илоян, Юлия Шампорова, Григорий Верник, Денис Власенко, Валери Зоидова, Марк Эйдельштейн, Егор Корешков, Дарья Авратинская, Софья Лебедева, Катерина Шпица, Анна Банщикова, Марьяна Спивак, Владимир Яглыч, Матвей Лыков, Стас Круглицкий, Иван Добронравов, Виктория Маслова, Анна Завтур, и другие.

Фото: Анна Темерина, Максим Кашин, Валерий Белобеев

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11.09.2023