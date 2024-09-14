«Новый сезон», фотоотчет: день пятый

Фоторепортаж с курорта «Роза Хутор»

В пятый и заключительный день работы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоялись показы проектов – «Между нами химия» и «Мы здесь, чтобы вам помочь».

В числе гостей, посетивших показы – Саша Бортич, Александр Робак, Светлана Максимченко, Денис Шведов, Анна Цуканова-Котт, Сергей Тарамаев и Любовь Львова, Александр Цой, Алексей Лукин, Эльдар Калимулин, Денис Прытков, Кузьма Котрелев, Евгения Громова, Полина Денисова, Святослав Рогожан, Антон Рогачев, Мария Лисовая и другие.

Фото: пресс-служба фестиваля

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14.09.2024