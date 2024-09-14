«Новый сезон», фотоотчет: день четвертый

Фоторепортаж с «Розы Хутор»

На курорте «Роза Хутор» продолжается третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

В четвертый день работы смотра состоялись показы проектов – «Последний богатырь. Наследие», «Фарма», «Первый номер» и ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ?.

В числе гостей, посетивших показы – Надежда Михалкова, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Сергей Минаев, Александр Робак, Равшана Куркова, Наталья Бардо, Анна Котова-Дерябина, Анна Банщикова, Сабина Ахмедова, Дмитрий Лысенков, Даниил Воробьев, Мария Андреева, Ксения Лукьянчикова, Егор Корешков, Дарья Авратинская, Анна Слю, Анна Цуканова-Котт, Евгения Громова, Дарья Чаруша, Владимир Зинкевич, Владимир Рудак, Никита Павленко, Алексей Лукин, Марина Ворожищева, Арсений Робак, Кузьма Котрелев, Анжелика Каширина и другие.

Фото: пресс-служба фестиваля

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

14.09.2024