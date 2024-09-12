«Новый сезон», фотоотчет: день первый и второй

Фотоотчет с «Розы Хутор»

На курорте «Роза Хутор» продолжается третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

В первый и второй день работы смотра состоялись показы проектов – «Подслушано в Рыбинске», «Гостья», «Аутсорс», МОРЕ НА ДВОИХ, «Чужие деньги», «Урок», «Дети перемен» и ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА.

В числе гостей, посетивших показы – Виктория Исакова, Юра Борисов, Максим Матвеев, Сабина Ахмедова, Стася Милославская, Любовь Аксенова, Денис Шведов, Марк Богатырев, Анна Банщикова, Владимир Яглыч, Дмитрий Лысенков, Даниил Воробьев, Иван Добронравов, Софья Лебедева, Дарья Авратинская, Анна Невская, Анна Слю, Александра Розовская, Анастасия Уколова, Марина Ворожищева, Анжелика Каширина, Артем Кошман, Денис Прытков, Антон Рогачев, Дарья Балабанова, Эльдар Калимулин, Мила Ершова, Слава Копейкин, Валентин Анциферов, Александр Мизев, Рузиль Минекаев, Полина Денисова и другие.

Фото: пресс-служба фестиваля

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12.09.2024