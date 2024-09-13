«Новый сезон», фотоотчет: день третий

Фоторепортаж с «Розы Хутор»

На курорте «Роза Хутор» продолжается третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

В третий день работы смотра состоялись показы проектов – «Красная поляна», «Жвачка», «Подростки в космосе», «Танго на осколках» и ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ.

В числе гостей, посетивших показы – Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Камиль Ларин, Риналь Мухаметов, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Сабина Ахмедова, Денис Шведов, Даниил Воробьев, Алёна Михайлова, Екатерина Кононенко, Дмитрий Литвинов, Антон Малышев, Светлана Максимченко, Мария Андреева, Егор Корешков, Дарья Авратинская, Анна Невская, Анна Слю, Александра Розовская, Матвей Лыков, Марина Ворожищева, Артем Кошман, Денис Прытков, Антон Рогачев, Дарья Балабанова, Эльдар Калимулин, Стася Венкова, Полина Денисова и многие другие.

Фото: пресс-служба фестиваля

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13.09.2024