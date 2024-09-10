На горном курорте «Роза Хутор» открылся фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Фотоотчет с «Розы Хутор»

9 сентября на горном курорте «Роза Хутор» открылся третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» – совместный проект KION, Okko, Premier, START, Wink, Иви и Кинопоиск.

Гостей смотра приветствовали Члены Попечительского совета: директор по контенту Wink и председатель Попечительского совета в 2024 году Александр Косарим, креативный директор KION Илья Бурец, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, заместитель генерального директора по контенту Иви Иван Гринин, генеральный продюсер Premier Давид Кочаров, генеральный директор компании more.tv Дмитрий Гранов, директор и продюсер фестиваля Полина Зуева, а также руководитель Плюс Студии Михаил Китаев и продюсер Георгий Шабанов.

Гостями церемонии открытия фестиваля «Новый сезон» стали: Фёдор Бондарчук, Стася Милославская, Анна Банщикова, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Любовь Толкалина, Любовь Аксенова, Алена Михайлова, Софья Лебедева, Анна Невская, Владимир Яглыч, Рузиль Минекаев, Слава Копейкин и Яна Енжаева, Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева, Дмитрий Лысенков, Даниил Воробьев, Иван Добронравов, Егор Корешков и Дарья Авратинская, Михаил Тройник, Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева, Сергей и Наталья Мокрицкие, Ольга Галактионова, Роман Прыгунов, Гевонд Андреасян, Андрей Золотарев, Марк Богатырев, Олег Гаас и Маргарита Аброськина, Эльдар Калимулин, Никита Власов, Анна Слю, Ксения Андрианова, Анастасия Красовская, Анастасия Уколова, Денис Прытков, Антон Рогачев и Дарья Балабанова, Александр Лойе, Святослав Рогожан и Мила Ершова, Светлана Степанковская, Полина Денисова, Влад Ценев и другие.

Информационные партнеры фестиваля «Новый сезон» – Вконтакте, «Бюллетень кинопрокатчика», Woman.ru.

Фото: пресс-служба фестиваля

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10.09.2024