Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: день четвертый

Сергей Гилев, Алексей Учитель, Артем Ткаченко, Сабина Ахмедова и другие гости в «Роза Холле»

На курорте Роза Хутор продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

В рамках смотра показы четвертого дня посетили: Алексей Учитель, Владимир Хотитенко и Татьяна Яковлева, Жора Крыжовников, Роман Прыгунов, Михаил Хасая, Катерина Шпица, Анна Слю, Наталья Бардо, Сабина Ахмедова, Кузьма Сапрыкин, Марк Эйдельштейн, Виктория Маслова, Валерия Куликова, Алексей Золотовицкий и Елизавета Ищенко, Ситора Алиева, Евгения Милова, Надежда Сысоева, Матвей Ставицкий, Илья Бачурин, Манана Тотибадзе, Рената Пиотровски, Светлана Степанковская и другие.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

22.09.2022