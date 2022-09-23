Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: день пятый
Фотоотчет из концертного комплекса «Роза Холл».
На курорте «Роза Хутор» продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».
Показы пятого дня в рамках смотра посетили Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева, Жора Крыжовников, Вадим Галыгин, Настасья Самбурская, Анна Банщикова, Марьяна Спивак, Ксения Кутепова, Игорь Мишин, Наталья Бардо, Анна Слю, Роман Прыгунов, Михаил Хасая, Сабина Ахмедова, Арсений Робак, Кузьма Сапрыкин, Марк Эйдельштейн, Виктория Маслова, Евгения Милова, Надежда Сысоева, Юлия Пош, Илья Бачурин, Рената Пиотровски и другие.
23.09.2022