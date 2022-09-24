На курорте «Роза Хутор» закрылся фестиваль «Новый сезон»
Фотоотчет из пространства «Роза Холл»
На курорте «Роза Хутор» завершился фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Смотр проходил с 18 по 23 сентября.
Список победителей:
• Лучший фильм — ЭКСПРЕСС (реж. Руслан Братов, Okko)
• Самый ожидаемый сериал — «Алиса не может ждать» (реж. Наталия Мещанинова, Start)
• Герой Нового сезона — Данила Козловский («13 клиническая», Иви).
• Героиня Нового сезона — Лиза Ищенко («Алиса не может ждать», Start)
• Приз попечительского совета фестиваля «Открытие Нового сезона» — Иван Соснин (ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ)
• Спецприз попечительского совета фестиваля — Евгений Сытый (ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ)
24.09.2022