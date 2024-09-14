В Сочи прошла светская вечеринка «Сияющая пустота 5.0 “Амура” Edition» by KION

Фоторепортаж с «Газпром Поляны»

13 сентября на «Газпром Поляне» в Сочи в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоялась масштабная ежегодная вечеринка онлайн-кинотеатра KION «Сияющая пустота».

С музыкальными сетами выступили Mishin, Exei, Valique, Betelgeize x Ikva. Вечеринка была стилизована под грядующую премьеру KION – приключенческую международную экшн-драму «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым, которая появится на платформе 1 октября.

Гостями мероприятия стали Алена Михайлова, Стася Милославская, Сергей Минаев, Рузиль Минекаев, Слава Копейкин, Екатерина Кононенко, Александр Робак, Анжелика и Кристина Каширины, Светлана Степанковская, Анна Банщикова, Егор Корешков, Денис Шведов, Алексей Лукин, Владислав Ценев, Денис Прытков, Екатерина Сколова-Жубер, Анна Слю, Наталья Бардо, Карен Арутюнов, Анна Невская, Трифон Бебутов, Оксана Михеева, Александра Черкасова, Святослав Рогожан, Сабина Ахмедова, Эльдар Калимулин, Даниил Воробьев, Данила Шарапов, Александр Лойе, Александр Новиков, Сергей Комаров, Гевонд Андреасян, Макар Кожухов и другие.

Партнерами вечеринки «Сияющая пустота by KION» стали ID Production, Leveldva и Fullmoon. Промоутерами выступили Дмитрий Литвинов и Илья Тютенков.

Фото: пресс-служба KION

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14.09.2024