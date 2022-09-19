В Сочи открылся фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Фотоотчет с курорта Роза Хутор

На курорте Роза Хутор стартовал фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», в рамках которого крупнейшие российские онлайн-кинотеатры Start, Kion, Okko, Кинопоиск, Premier, «Иви», More.tv/Wink представят зрителям и представителям индустрии направления развития видеосервисов в новом сезоне.

Гостями церемонии Открытия и показа фильма «Голиаф» стали: Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева, Ирина Горбачева, Наталья Мещанинова, Катерина Шпица, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Лукерья Ильяшенко и Александр Маленков, Ксения Кутепова, Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Александр Незлобин, Таисия Вилкова, Наталья Бардо, Ольга Медынич, Андрей Золотарев, Алена Званцова, Денис Аларкон-Рамирес, Елизавета Шакира, Кирилл Кузнецов, Дмитрий Давиденко, Анна Александрова, Виктория Маслова, Наталья Степанковская, Елизавета Ищенко, Илья Бачурин, Яна Крайнова, Ксения Суркова, Оксана Михеева, Алена Чехова и другие.

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19.09.2022