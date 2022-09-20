Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый Сезон»: день второй

Павел Прилучный, Максим Лагашкин, Катерина Шпица, Светлана Бондарчук и другие звезды в «Роза Холле»

На курорте Роза Хутор продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». В рамках смотра крупнейшие отечественные онлайн-кинотеатры — Start, Kion, Okko, Кинопоиск, Premier, ИВИ, More.tv и Wink — представляют новые сериалы и фильмы.

Во второй день работы состоялись показы:

• сериала «Союз спасения. Время гнева», который представили режиссер Никита Высоцкий, генеральный директор МТС Медиа/KION Игорь Мишин, режиссер Никита Высоцкий, актеры Павел Прилучный, Ксения Кутепова, Даниил Воробьев, Кирилл Кузнецов.

• сериала «Конец света», который представили режиссер Александр Незлобин, продюсер Дмитрий Нелидов, сценарист Алена Гуляшко, актеры Ксения Кутепова и Даниил Воробьев.

• сериала «Алиса не любит ждать». Проект представили генеральный продюсер и сооснователь START Эдуард Илоян, режиссер Наталья Мещанинова, генеральный продюсер Ирина Сосновая, продюсеры Евгений Айвазян, Елена Степанищева и Анна Гаспарян, актрисы Елизавета Ищенко и Таисия Вилкова.

• фильма МАЖОР В СОЧИ, который представили директор по контенту бизнес-группы Яндекс Плюс и Финтеха Ольга Филипук, автор сценария Савва Минаев, продюсер девелопмента Ирина Прохорова, оператор Денис Аларкон-Рамирес, актеры Павел Прилучный и Елизавета Шакира.

Зрителями второго дня фестиваля «Новый сезон» стали: Владимир Хотиненко, Максим Лагашкин, Ирина Горбачева, Катерина Шпица, Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили, Александра Ревенко, Наталья Бардо, Анна Слю, Гавриил Гордеев, Иван Гринин, Макар Кожухов, Вадим Соколовский, Ситора Алиева, Стас Тыркин, Матвей Лыков, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Зепюр Брутян, Алексей Боков, Марк Эйдельштейн, Артем Волобуев, Гевонд Андреасян, Илья Учитель, Евгения Попова, Ксения Суркова, Карен Арутюнов, Яна Крайнова, Виктория Маслова, Илья Бачурин, Светлана Степанковская и другие гости.

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20.09.2022