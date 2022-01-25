В Москве состоялась премьера сериала «Ночные вызовы»

Фотоотчет из театра Crave

Viasat провел закрытую премьеру сериала «Ночные вызовы» с Мартином Фриманом в главной роли. Первыми зрителями интригующей полицейской драмы стали звезды кино и шоу-бизнеса. 25 января сериал станет доступен для всех зрителей на территории России эксклюзивно на канале ViP Premiere в пакете ViP, а также на онлайн-платформе viju.

Премьеру посетили Светлана Бондарчук, Денис Шведов, Арина Шарапова, Юрий Быков, Анна Котова-Дерябина, Екатерина Вуличенко, Александр Носик, Алена Апина, Гевонд Андреасян, Григорий Калинин, DJ Грув, Маша Гончарук, Саша Попова, Настя Крайнова, Юлия Беретта, Данила Белых, Анна Чурина, Юлия Хамитова, Георгий Шабанов, Александр Дронов, Камила АлиХан, Никита Карстен и другие.

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25.01.2022