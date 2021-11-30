в Москве прошла премьера фильма «Нормальный только я»

Фотоотчет из кинотеатра «Формула кино на Кутузовском»

В московском кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера дебютной режиссерской работы популярного актера Антона Богданова, фильма НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО Я. Действие ленты с участием самого Богданова, Константина Хабенского, Ольги Лерман, Максима Виторгана и других разворачивается в детском лагере «Красный сокол», который по корыстной договорённости директора и местного мэра признают аварийным и отдают под снос. Но их амбициозным планам не суждено сбыться, в лагерь неожиданно приезжает отряд детей с особенностями здоровья, которые готовы отстаивать своё право на долгожданный отдых. И тогда директор привозит в лагерь подростков из неблагополучных семей с целью выжить «нежеланных гостей». Так сталкиваются два детских мира: здоровых, но никому не нужных, и любимых дома, но с инвалидностью…

Фильм представили актер, сценарист, продюсер и режиссер Антон Богданов, актеры Максим Виторган, Сергей Кутергин, Игорь Гаспарян и другие.

Первыми зрителями картины стали Александр Петров, Стася Милославская, Виктор Добронравов, Тихон Жизневский, Сергей Белоголовцев, Алиса Вокс и другие.

В российский прокат фильм выходит уже 2 декабря.

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30.11.2021