В Москве состоялась премьера фильма «Новая игрушка»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

20 декабря в кинотеатре «Художественный» прошла премьера семейной комедии НОВАЯ ИГРУШКА Джеймса Юта. Фильм зрителям представили Михаил Галустян и Энджел Жуков, озвучившие главных героев.

Среди звездных гостей, посетивших премьеру, были Филипп Киркоров с детьми, Михаил Галустян с семьей, Сергей Жуков с женой Региной и детьми Энджелом, Никой и Мироном, Ирина Безрукова, Анна Старшенбаум, Ренат Давлетьяров, Агата Муцениеце, Алена Чехова, Александра Черкасова, Снежанна Кулова, Андрей Миронов-Удалов, Торнике Квитатиани, Елена Балабанова, Ольга Сухарева, Анна Чурина и другие.

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21.12.2022