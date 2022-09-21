Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: день третий

Марьяна Спивак, Даниил Страхов, Светлана Бондарчук и другие гости в «Роза Холле»

На курорте Роза Хутор продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

В третий день работы фестиваля показы посетили: Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева, Алексей Учитель, Ксения Кутепова, Ирина Горбачева, Александра Ревенко, Михаил Конев, Светлана Бондарчук, Катерина Шпица, Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили, Алена Званцова, Роман Прыгунов, Гавриил Гордеев, Александра Ремизова, Дмитрий Гранов, Ситора Алиева, Анна Александрова, Матвей Лыков, Кузьма Сапрыкин, Марк Эйдельштейн, Елизавета Шакира, Виктория Маслова, Рената Пиотровски, Светлана Степанковская и другие.

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21.09.2022