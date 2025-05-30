Фестиваль «Новое движение 2025»: церемония открытия

Фоторепортаж из Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского

29 мая в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского состоялась торжественная церемония открытия Второго фестиваля молодого кино «Новое движение».

Традиционно по красной ковровой дорожке прошли звездные гости и участники фестиваля. Среди них – Артем Михалков, Максим Королев, Анна Михалкова, Михаил Пореченков, Михаил Тройник, Алексей Мизгирев, Сабина Еремеева, Даниил Воробьев, Александра Ревенко, Сергей Мокрицкий, Юлия Хлынина, Владислав Ценев, Анна Банщикова, Анна Невская, Евгения Громова, Мария Лапшина, Сергей Волков, Елена Панова, Екатерина Филиппова, Данил Стеклов, Елена Николаева, Стася Толстая, Алексей Лукин, Полина Денисова и другие.

Ведущим торжественной церемонии выступил Михаил Тройник.

Фото: Анна Темерина

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

30.05.2025