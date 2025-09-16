Фестиваль «Новый сезон 2025», фотоотчет: церемония открытия

Фоторепортаж с горного курорта «Роза Хутор»

15 сентября на горном курорте «Роза Хутор» начал свою работу четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» – совместный проект KION, Okko, Premier, Start, Wink, «Иви» и «Кинопоиск».

Участников и гостей смотра приветствовали члены попечительского совета и представители платформ: генеральный продюсер Premier и видеоплатформы RUTUBE, и председатель попечительского совета в 2025 году Давид Кочаров; креативный директор KION Илья Бурец; генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев; продюсер, коммерческий директор группы Start Георгий Шабанов; генеральный директор Wink Антон Володькин; заместитель генерального директора по контенту «Иви» Иван Гринин, руководитель «Плюс Студии» Михаил Китаев; продюсер и директор фестиваля Полина Зуева.

Гостями церемония открытия стали Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Дарья Мороз, Даниил Воробьев, Екатерина Вилкова, Юлия Хлынина, Дмитрий Лысенков, Линда Лапиньш, Рузиль Минекаев, Софья Лебедева, Иван Добронравов, Ангелина Стречина, Светлана Колпакова, Денис Власенко, Павел Ворожцов, Григорий Верник, Владимир Канухин, Алексей Гришин, Артем Волобуев, Виктория Маслова, Анна Слю, Анна Пескова, Михаил Тройник, Ольга Кузьмина, Анна Богомолова, Константин Плотников, Анна Завтур, Алексей Филимонов, Максим Стоянов и многие другие.

Открыла четвертый «Новый сезон» документальная лента БРАТ НАВСЕГДА Анны и Григория Сельяновых.

Фото: Максим Кашин

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

16.09.2025