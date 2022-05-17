В Москве состоялась премьера сериала «Нулевой пациент»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

16 мая в кинотеатре «Художественный» прошел премьерный показ нового сериала Кинопоиска «Нулевой пациент» — семисерийной драмы о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице Калмыкии.

Перед началом показа сериал представили его создатели: режиссеры Сергей Трофимов и Евгений Стычкин, сценарист и продюсер Олег Маловичко, продюсеры Александра Ремизова, Ольга Филипук, Иван Самохвалов и актеры сериала: Аскар Ильясов, Елизавета Шакира, Виктория Агалакова, Александра Черкасова-Служитель, Иван Добронравов, Алексей Маклаков, Лира Кекеева и другие.

Гостями специального показа стали: Ида Галич, Ольга Сутулова, Сергей Бурунов, Стася Милославская, Павел Табаков, Юрий Быков, Роман Билык, Ксения Соловьева, Евгений Сангаджиев, Антон Беляев, Зоя Бербер, Анастасия Красовская, Ольга Бодрова, Яна Чурикова, Сергей Сельянов, Олег Трофим, Дмитрий Чеботарев, Роман Маякин, Мария Федорова, Константин Майер, Сергей Корнихин, Леонид и Наталья Каневские, Мила Ершова, Павел Вардишвили, Александр Горчилин, Станислав Круглицкий и другие.

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17.05.2022