В Москве состоялась премьера исторической драмы «Нюрнберг»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

20 февраля состоялись пресс-конференция и закрытая премьера остросюжетной драмы НЮРНБЕРГ. Картина, посвященная международному трибуналу над нацистскими преступниками, выйдет в широкий российский прокат 2 марта 2023 года.

На премьере присутствовали режиссер картины Николай Лебедев, актеры Сергей Безруков, Сергей Кемпо и Алексей Бардуков, представители российской кинематографии, искусства и политики, в том числе, Сергей Нарышкин и Александр Хинштейн.

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22.02.2023