В Москве состоялась премьера исторической драмы «Нюрнберг»
Фотоотчет из кинотеатра «Москва»
20 февраля состоялись пресс-конференция и закрытая премьера остросюжетной драмы НЮРНБЕРГ. Картина, посвященная международному трибуналу над нацистскими преступниками, выйдет в широкий российский прокат 2 марта 2023 года.
На премьере присутствовали режиссер картины Николай Лебедев, актеры Сергей Безруков, Сергей Кемпо и Алексей Бардуков, представители российской кинематографии, искусства и политики, в том числе, Сергей Нарышкин и Александр Хинштейн.
22.02.2023