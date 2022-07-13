В Москве состоялась премьера фильма «Одержимая»

Фотоотчет из летнего кинотеатра Summer Cinema by Kion

11 июля в летнем кинотеатре Summer Cinema by Kion состоялась премьера эротического триллера ОДЕРЖИМАЯ. Картину представили продюсер Игорь Мишин, актеры проекта Анастасия Кувшинова, Олег Васильков, Татьяна Яковленко, Денис Гальманов и съемочная группа.

Среди звездных гостей, посетивших премьеру, были Алексей Серебряков, Виктория Лопырева, Сергей Мезенцев, Петр Романов, Александр Маленков, Виктория Дайнеко, Тимур Соловьев, Сергей Комаров, Станислав Бондаренко, Мария Цигаль, Александра Киселева, Мария Шумакова, Алена Водонаева, Полина Гренц, Анна Слю, Мария Андреева и другие.

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13.07.2022