В Москве состоялась премьера фильма «Одна»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В киноцентре «Октябрь» прошла премьера ленты Дмитрия Суворова ОДНА.

Фильм представили режиссёр Дмитрий Суворов и актёры Надежда Калеганова, Виктор Добронравов, Максим Иванов, Ян Цапник, Никита Тарасов и другие. Премьеру также посетила Лариса Савицкая, история которой была рассказана в фильме.

Премьеру посетили Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Эвелина Бледанс, Юлия Беретта, Анна Старшенбаум, Анна Дерябина-Котт, Юлия Коваль, Виктория Дайнеко, Анна Чурина, Никас Сафронов, Владимир Стеклов, Вера Сотникова, Гоша Куценко, Станислав Дужников, Жасмин, Ирина Йовович, Ольга Кабо, Артемий Каташинский, Михаил Башкатов, Алика Смехова, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, DJ Грув, Егор Корешков, Мария Лемешева, Юрий Подстригай, Влад Канопка, Михаил Тройник, Татьяна Шитова, Дарья Блохина, Карен Арутюнов, Кузьма Сапрыкин, Алиса Вистингаузен, Юрий Чурсин, Дмитрий Хрусталев, Владимир Долинский и другие.

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02.06.2022