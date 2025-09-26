Фестиваль «Одна шестая 2025»: церемония открытия

Фоторепортаж из киноконцертного театра «Космос»

25 сентября в киноконцертном театре «Космос» города Екатеринбурга начал свою работу IV Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая».

В этом году на фестивале представлены 12 игровых и 12 документальных фильмов из России, Хорватии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Непала, Дании, Турции, Греции, Китая, Израиля, Швейцарии, Ирана и Северной Македонии.

Мероприятие посетили президент фестиваля «Одна шестая» режиссер Евгений Григорьев; генеральный директор «Свердловской киностудии» Виктор Шадрин; программный директор фестиваля Егор Москвитин; директор фестиваля «Одна шестая» Евгения Башкирова; актёры Даниэль Вегас, Чингиз Гараев, Иван Трушин, Владислав Ценев, Екатерина Лебедева, Карина Александрова; куратор международной программы фестиваля, актриса и продюсер Юлия Хамитова и другие.

Фото: пресс-служба фестиваля

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

26.09.2025