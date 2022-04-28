В Москве состоялась премьера сериала «Оффлайн»

Оригинальный сериал Okko «Оффлайн» гостям премьеры представили режиссер Кирилл Плетнев, продюсеры Андрей Кретов, Анастасия Кавуновская, Джаник Файзиев, актеры Денис Шведов, Риналь Мухаметов, Никита Кологривый, Марина Ворожищева, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Данила Белых и другие.

Гостями премьеры стали Андрей Мерзликин, Денис Клявер, Евгений Сангаджиев, Ингрид Олеринская, Анна Котова-Дерябина, Михаил Тройник, Ольга Ломоносова, Ирина Безрукова, Петр Романов, Анна Чурина, Дмитрий Красилов, Полина Фаворская, Екатерина Семенова, Наталья Земцова, Екатерина Олькина, Никита Дювбанов, Аристарх Венес, Иван Кокорин, Алена Чехова, Михаил Башкатов, Юрий Быков, Настя Крайнова, Мария Цигаль, Ирина Чайковская и другие.