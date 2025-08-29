В Москве состоялась презентация Okko: фоторепортаж

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

28 августа в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» в Москве состоялась масштабная презентация онлайн-кинотеатра Okko, сочетающая живые выступления спикеров и путешествия по созданным на игровом движке Unreal Engine.

О результатах работы за два года, а также планами и новыми проектами рассказали генеральный директор Сергей Шишкин, генеральный продюсер Гавриил Гордеев, продюсер по документальному контенту Владимир Тодоров, руководитель спортивного направления Олег Манжа и маскот детского профиля БубOkko.

Гостями презентации стали ведущие представители киноиндустрии – Юрий Стоянов, Гоша Куценко, Петр Федоров, Марина Александрова, Максим Матвеев, Ева Смирнова, Мигель, Юрий Быков, Александра Урсуляк, Роман Новиков, Вячеслав Дусмухаметов, Давид Цаллаев, Таймураз Бадзиев, Юлия Иванова, Александр Паль, Роман Кантор, Василий Михайлов, Илья Макаров, Ангелина Пахомова, Петар Зекавица, Елена Николаева, Карина Разумовская, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Алексей Золотовицкий и Валерия Куликова, Виктор Васильев и Анна Снаткина, Анар, Денис Косиков, Юлия Волкова, Константин Плотников, Марьяна Спивак, Катя Кабак, Анна Кузнецова, Сергей Епишев, Савелий Кудряшов, Вадим Филипченков, Григорий Верник, Дмитрий Власкин и Анна Бегунова, Макар Хлебников, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Александр Сысоев, Александр Носков, Алексей Гореславский, Лиза Ищенко, Арам Вардеванян, Карина Каграманян, Лиана Гриба, Кирилл Дыцевич, Ангелина Стречина, Марина Ворожищева, Гевонд Андреасян, Анна Седокова, Наталья Земцова, Дмитрий Литвинов, Илья Тилькин, Софья Лебедева, Александр Цыпкин, Сергей Романович и многие другие.

Запись презентации доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.

Фото: пресс-служба Okko

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

29.08.2025