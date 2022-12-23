В Москве состоялась премьера комедии «Оливье»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

22 декабря в кинотеатре Иллюзион состоялась премьера новогодней комедии ОЛИВЬЕ. Картину на премьере представили: актер Сергей Шакуров, актрисы Ирина Пегова, Марина Петренко, Елена Полянская, Виктория Разумовская, а также режиссер Андрей Никифоров.

Среди звездных гостей были: Евгений Маргулис, Наталья Гулькина и Павел Лагунов, Нина Шацкая, Надежда Ручка, Евгений Дятлов, Дмитрий Красилов, Сергей Филин с семьей, Владимир Левкин с супругой, Таша Белая, Яна Крайнова, Саша Черкасова, Ангелина Загребина, Александра Власова, Виктория Кринкова и Кирилл Ковбас, Натали Старынкевич, Мария Гончарук, Анастасия Резник, Олеся Серегина, Надежда Гуськова, Андрей Батт, Наталья Тетенова, Алиса Толкачева, Нелли Ермолаева, Слыховы Марина и Николай, Екатерина Шумакова, Татьяна Яхина, Демидов Алексей, Эльвира Янковская и другие.

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23.12.2022