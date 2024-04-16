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В Анадыре стартовал VIII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» 

Фоторепортаж из кинотеатра «Полярный»

15 апреля в Анадыре открылся VIII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон». Официальная церемония прошла в кинотеатре «Полярный».

Фильмом открытия смотра стала драма ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ якутского режиссера Михаила Лукачевского, которую представил продюсер Семен Аманатов.

В жюри «Золотого ворона» вошли турецкий режиссер Сойдам Эдже, иранский продюсер Хамедани Мохаммадамин Моджтаба, китайский опрератор Ли Юн, а также киновед Петр Шепотинник, сценарист Андрей Золотарев и актриса Светлана Камынина, а возглавил его индийский продюсер Вивек Агравал. 

Фото: пресс-служба фестиваля

 

16.04.2024