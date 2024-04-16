В Анадыре стартовал VIII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон»
Фоторепортаж из кинотеатра «Полярный»
15 апреля в Анадыре открылся VIII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон». Официальная церемония прошла в кинотеатре «Полярный».
Фильмом открытия смотра стала драма ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ якутского режиссера Михаила Лукачевского, которую представил продюсер Семен Аманатов.
В жюри «Золотого ворона» вошли турецкий режиссер Сойдам Эдже, иранский продюсер Хамедани Мохаммадамин Моджтаба, китайский опрератор Ли Юн, а также киновед Петр Шепотинник, сценарист Андрей Золотарев и актриса Светлана Камынина, а возглавил его индийский продюсер Вивек Агравал.
Фото: пресс-служба фестиваля
16.04.2024