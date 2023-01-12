В Москве состоялась премьера фильма «Операция «Фортуна»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

11 января в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ.

Первыми зрителями картины стали: глава фонда «Кинопрайм» Антон Малышев, предприниматель Ян Яновский, экс-глава департамента кинематографии Минкультуры Светлана Максимченко, продюсеры Петр Ануров, Катерина Михайлова, Георгий Малков, актеры Михаил Тройник, Полина Ауг, Анна Котова-Дерябина, Арам Вардеванян, Мария Кожевникова, Анастасия Ушакова, Юлия Хамитова, Александра Власова, Ирина Безряднова, Катя Кабак, Катерина Вуличенко, Янина Студилина, Рената Пиотровски, Анна Пескова, Иван Кокорин, публицист Алена Долецкая, журналисты Евгения Милова и Григорий Туманов, психолог Михаил Лабковский, телеведущий Илья Бачурин, певицы Виктория Дайнеко, Алена Апина, баскетболистка, экс-игрок сборной РФ Катерина Кейру, блогеры Александра Артёмова, Сергей Штепс, Фая Feeviun, LovaLova, Александр Новиков, Василиса Даванкова, Натали Сычевская, Тимур Цыренов, Настя Рыжик, Лера Изумруд, участники проекта «Актеры дубляжа» Карен Арутюнов, Дарья Блохина, стилист Алексей Горбатюк и другие.

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12.01.2023