В Москве открылся фестиваль ORIGINAL+Doc

Фоторепортаж из кинотеатра «Москино Музеон»

23 августа в кинотеатре «Москино Музеон» в рамках Московской международной недели кино начал свою работу третий фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc.

Смотр открылся премьерой неигрового сериала «Дикие убийцы» Пола Дина, который рассказывает о представителях мира дикой природы.

Также в рамках первого дня фестиваля были представлены проекты «Народные художественные промыслы», «В поисках Андрея Рублева», «Русский Милан» и «Гагарин. Человек, сошедший с небес».

Фото: пресс-служба фестиваля

25.08.2025