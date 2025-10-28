В Москве состоялась премьера комедии «Папины дочки. Мама вернулась»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

27 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера семейного фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ.

Фильм пред­ста­вили исполнители главных ролей Анастасия Сиваева, Филипп Бледный, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Дарья Мельникова, Елизавета Арзамасова и Ксения Теплова, режиссер Анатолий Колиев и генеральные продюсеры Виталий Шляппо и Денис Жалинский, а также креативный продюсер Аслан Гугкаев.

Среди звездных гостей были замечены Виктория Исакова, Анастасия Меськова, Михаил Вайнберг, Гевонд Андреасян, Алиса Руденко, Олег Ледвич, Александр Никонов, Анна Калашникова, Артем Терентьев, Илья Булгаков, Алиса Буслова и другие.

Производством фильма занимались студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и канал СТС при поддержке Коммерческого фонда развития кино и анимации и Фонда кино. Дистрибьютор — «Атмосфера кино». Генеральный партнер — Сбер. В широкий прокат картина выйдет 30 октября.

Фото: пресс-служба «Атмосфера кино»

28.10.2025