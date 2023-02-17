Состоялась премьера фильма «Папы против мам»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

16 февраля прошла премьера семейной комедии «Папы против мам». Фильм зрителям представили режиссер Максим Малинин, продюсер картины Петр Черенков и актеры Анна Чурина, Роман Постовалов и Елена Балабанова. Комедия о противостоянии родителей выйдет в прокат 23 февраля.

Среди посетивших премьеру были Владимир Севильянов, Анна Грачевская, Анастасия Гребенкина, Сергей Чирков, Екатерина Гусева, Камила Валиева, Ирина Ортман, Леся Ярославская, Алена Чехова, Снежина Кулова, Лиза Гинзбург, Виталина Романовская-Цымбалюк и другие.

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17.02.2023