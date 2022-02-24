В Москве прошла премьера фильма «Первый снег»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

Полнометражный дебют Наталии Кончаловской ПЕРВЫЙ СНЕГ зрителям представили создатели и актеры фильма – режиссер Наталия Кончаловская, продюсеры Елена Степанищева и Анна Гаспарян, сценаристка Анна Соболевская, оператор Мария Фалилеева, композитор Ксения Кручински, актеры Елена Морозова, Юлия Шульева, Анна Пересильд, Марина Маныч, Маргарита Аброськина, Марк Эйдельштейн, Алексей Ильин, Иван Агапов, Глеб Бочков.

Гостями премьеры стали Юлия Пересильд, Алексей Учитель, Светлана Тегин, Клавдия Коршунова, Екатерина Двигубская, Ирина Сосновая, Анар Халилов, Алексей Рязанцев, Наталья Иванова, Татьяна Долматовская, Наталья Каневская, Петр Тодоровский, Евгений Григорьев, Александр Богуславский, Иева Андреевайте и другие

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24.02.2022