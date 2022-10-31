В Москве прошел спецпоказ фильма «Петрополис»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

30 октября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся спецпоказ картины ПЕТРОПОЛИС Валерия Фокина с Юлией Снигирь и Антоном Шагиным в главных ролях.

Фильм представили: режиссер и продюсер Валерий Фокин, продюсеры Ренат Давлетьяров, Григорий Подземельный, Артем Виткин, актеры Оливье Сиу, Джунсуке Киносита, Ричард Ли Уилсон, Марко Динелли, Лиза Мартинес, Эдвард Опп, художник-постановщик Алексей Трегубов и другие участники съёмочной группы.

Зрителями показа стали: режиссёр, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, актер, художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов, телеведущая Арина Шарапова, актрисы Анастасия Красовская, Лиза Шакира, Яна Крайнова, Алена Митрошина, Анна Андрусенко, Варвара Комарова, актер Роман Полянский, фигурист Александр Энберт, певицы Саша Морозова, Лиза Гинзбург и другие.

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31.10.2022