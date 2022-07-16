В городе Иваново состоялось открытие фестиваля «Пилот»

Фотоотчет из Арт-пространства железнодорожного вокзала

Ведущим церемонии открытия четвертого российского фестиваля сериалов «Пилот» стал актер Максим Лагашкин.

Председателем жюри в этом году выступает продюсер, сценарист, генеральный директор кинокомпании MIRFILM Рафаел Минасбекян. В жюри также вошли режиссер и сценарист Алена Званцова, сценарист и продюсер Андрей Золотарев, эксперт российского и международного телевизионного рынка, основатель и генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова и известный журналист, автор популярного Telegram-канала о медиабизнесе Boletskaya Ксения Болецкая.

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16.07.2022