В Иваново состоялась церемония открытия фестиваля сериалов «Пилот»

Фотоотчет из Арт-пространства железнодорожного вокзала

20 июня в Арт-пространстве железнодорожного вокзала города Иваново прошла церемония открытия шестого российского фестиваля сериалов «Пилот». Ведущей выступила актриса Ольга Сутулова.

В рамках церемонии открытия были вручены первые призы фестиваля – награда «Актер. Главный герой года» досталась Ивану Янковскому, а спецприз «Лучший шоураннер» получила Александра Ремизова.

В этом году на смотр приехали более 800 гостей. В их числе – Андрей Золотарев, Алексей Учитель, Петр Буслов, Клим Шипенко, Владимир Котт, Юрий Быков, Анна Матисон, Карен Оганесян, Игорь Мишин, Александра Киселева, Дарья Харченко, Елена Лапина, Джаник Файзиев, Ситора Алиева, Алексей Нужный и многие другие.

Фото: Анна Темерина

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21.06.2024