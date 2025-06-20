Фестиваль сериалов «Пилот»: церемония открытия

Фоторепортаж из Иваново

19 июня в Арт-пространстве железнодорожного вокзала в Иваново стартовал VII фестиваль «Пилот».

В рамках церемония открытия были вручены первые специальные призы фестиваля: режиссеру «Трассы» и «Аутсорса» Душану Глигорову и шоураннерам – Сергею Тарамаеву и Любови Львовой («Дети перемен»).

В числе гостей мероприятия оказались Константин Буслов, Александр Велединский, Александр Котт, Петр Тодоровский, Ангелина Ашман, Светлана Музыченко, Ирина Пегова, Юлия Волкова, Алексей Лукин, Нино Нинидзе, Александр Устюгов, Сергей Марин, Макар Хлебников, Артем Кошман, Ростислав Бершауэр и другие.

Смотр продлится до 22 июня.

Фото: Анна Темерина, Геннадий Авраменко

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20.06.2025