Фестиваль сериалов «Пилот»: фоторепортаж с церемонии открытия

Отчет из Иваново

17 июня в Арт-пространстве железнодорожного вокзала в Иваново состоялась церемония открытия Восьмого российского фестиваля сериалов «Пилот». Ведущей уже во второй раз стала актриса Анна Банщикова.

Мероприятие посетили члены жюри программ игровых и документальных сериалов: Анна Кузнецова, Нурбек Эген, Никита Власов, Сергей Кальварский, Владимир Головнев, Светлана Музыченко, Илона Егиазарова, а также гости и участники смотра: Сергей Светлаков, Анастасия Уколова, Юлия Волкова, Егор Анашкин, Светлана Камынина, Александр Лойе, Ангелина Пахомова, Диана Милютина, Кристина Корбут, Маргарита Дьяченкова, Дмитрий Мазуров, Алиса Кот и другие.

Фото: Анна Темерина

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18.06.2026