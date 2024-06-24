Кинокомпания «Пионер» отпраздновала свое 7-летие

Фоторепортаж из бара «Стрелка»

19 июня кинокомпания «Пионер» отметила свой 7-ой день рождения в баре «Стрелка».

Поздравить компанию пришли директор по репертуарному планированию Объединенной киносети «Синема парк и Формула кино» Елена Захарова, программный директор кинотеатра «Художественный» и кинофестиваля «Маяк» Стас Тыркин, директор фонда «Пример интонации» Николай Янкин, исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев, генеральный директор Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева, кинопродюсеры Катерина Михайлова, Екатерина Голубева-Польди, Тамара Богданова, Александр Котелевский, режиссеры Сергей Члиянц, Светлана Самошина, Стася Толстая, главный редактор журнала «Искусство кино» Никита Карцев и многие другие.

Гостей поприветствовала и поблагодарила генеральный директор компании Александра Геллер.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Пионер»

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24.06.2024