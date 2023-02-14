Состоялась премьера фильма «Моя пиратская свадьба»

Фотоотчет из столичного кинотеатра «Иллюзион»

В Москве прошла премьера комедийного боевика МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА режиссера Джейсона Мура, известного по работе над комедией ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС. Главную роль в МОЕЙ ПИРАТСКОЙ СВАДЬБЕ исполнила Дженнифер Лопес.

Премьеру посетили Ирина Хакамада, Никита Дювбанов, Ирина Йовович, Вика Дайнеко, Лянка Грыу, Алена Водонаева, Ирина Лачина, Татьяна Шитова, а также блогеры Надежда Гуськова, Эд Бризи, Александра Максимова, Анастасия Давыдова, Валерия Кашапова и другие.

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14.02.2023