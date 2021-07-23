В Москве прошла премьера телесериала «Плохой доктор»

Фотоотчет из театра Crave

В столичном театре Crave 22 июля состоялась российская премьера телесериала «Плохой доктор», организованная группой компаний Viasat. Долгожданный триллер с Джошуа Джексоном, Алеком Болдуином и Кристианом Слэйтером в главных ролях первыми в России смогли оценить звезды отечественного кино и шоу-бизнеса.

Премьерный показ интригующего и амбициозного проекта Настасья Самбурская, Виктория Лопырева, Олеся Судзиловская, Виктория Дайнеко, Люся Чеботина, Алика Смехова, Петр Романов, Елена Борщева, Ирина Рахманова, Сергей Фролов, DJ Грув, Маша Гончарук, Татарка ФМ, Настя Крайнова, Константин Гайдай, Ирина Чайковская, Александр Дронов, Андрей Батт и другие.

Сериал гостям представила директор по контенту и лицензированию Viasat Анастасия Корчагина.

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23.07.2021