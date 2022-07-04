В Москве прошла премьера мультфильма «Побег из космоса»

Фотоотчет из кинотеатра «Формула Кино на Кутузовском»

В кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась премьера мультфильма ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА. Первыми зрителями анимационного фильма стали Анна Пересильд, Настя Кош, Иван Жидков, Сергей Филин.

Также мероприятие посетили блогеры: Милана Хаметова, Таисия Скоморохова, Милана STAR, Владимир Левченко, Анастасия Князева, Алена Стар Би, Полина Буш, OZKARIDZE, Вероника Борщ, SAASHA, Анна-Мария Янковская,

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04.07.2022