В Москве прошла премьера фильма «Пока небо смотрит»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

15 мая в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера десятого фильма Романа Михайлова ПОКА НЕБО СМОТРИТ.

Перед показом фильм представила съемочная группа: продюсеры Павел и Любовь Аксеновы, соавтор идеи Даниил Патлах, креативные продюсеры Александра Киселева, Филипп Мильштейн, Федор Лавров, актеры фильма Валерия Гайя Германика, Дарья Екамасова, Александра Киселева. Специальным гостем стал певец Сосо Павлиашвили.



Фильм выйдет в прокат уже с 21 мая.



Фото: Дарья Тимохина



17.05.2026