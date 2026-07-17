В Москве состоялся специальный показ сериала «Виноград» и презентация сборника новелл
Фоторепортаж из кинотеатра «Лето. Кино. Кион»
16 июля в летнем кинотеатре «Лето. Кино. Кион» во дворе бара «Стрелка» состоялся специальный показ сериала «Виноград» и презентация сборника новелл «Сезон любви», расширяющего вселенную проекта.
Старт вечеру дал генеральный директор «ON Студии» и директор по производству оригинального контента онлайн-кинотеатра «КИОН» Максим Филатов, поделившийся деталями второго сезона лирической комедии. В частности, к актерскому составу в качестве новой героини присоединится Зепюр Прилучная.
Гостями презентации также стали Яна Аносова, Дмитрий Дибров, Светлана Зейналова, Лариса Вербицкая, Виктория Богатырева, Александра Киселева, Алиса Кот, Александра Черкасова, Ольга Смирнова, Иван Кокорин и другие.
Фото: Ирина Полярная, Максим Кашин
17.07.2026