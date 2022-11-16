В Москве состоялась премьера фильма «Покерфейс»

15 ноября в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера триллера ПОКЕРФЕЙС Рассела Кроу.

Премьеру посетили Ирина Пегова, Маша Цигаль, Никита Дювбанов, Федор Лавров, Алена Чехова, Юрий Быков, Илья Бачурин, Леонид Каневский, Ирина Йовович, Анастасия Макеева, Станислав Бондаренко, Андрей Руденский, Ирина Муромцева, Екатерина Вуличенко, Антон Зацепин, Данила Белых, Григорий Калинин, Алена Апина, Дмитрий Миллер, Константин Гайдай, Янгер, Лиза Glossmix, Владимир Алексеев, Даша Погадаева, Джим Керя, Маша Нарциссизм, Софья Мацулева, Виолетта Оноприенко, Елена Белкина, Лера Кашапова, Алена Ситникова и другие.