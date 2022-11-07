В Москве прошла премьера фильма «По-мужски»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

6 ноября в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма ПО-МУЖСКИ в рамках проекта Каро.Арт.

Фильм представили: режиссер Максим Кулагин, сценарист Денис Кулагин, продюсер Михаил Маризов, актеры Антон Лапенко, Екатерина Щербакова, Сергей Васин, Полина Синильникова и другие.

Гостями премьеры стали Александр Петров и Стася Милославская, Дмитрий Чеботарев, Елизавета Шакира, Ольга Веникова, Андрей Золотарев, Ефим Петрунин, Карен Арутюнов, Соня Присс, Дарья Руденок и другие.

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07.11.2022