В Москве состоялась премьера комедии «Попутчики»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

30 октября в «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера фильма ПОПУТЧИКИ с Виталием Хаевым и Сашей Бортич.

Первым зрителям комедийное роуд-муви «Попутчики» представила компания «Фреш-Фильм». На красную дорожку вышли гости вечера: режиссер проекта Иван Глубоков, продюсеры Армен Ананикян, Карен Захаров и Денис Рябцев, актеры Ян Цапник, Данила Якушев, Сергей Рубеко, Евгений Михеев, Ксени Колбас, Елена Кудрявцева, Александра Кузенкина, актер и комик Игорь Чехов, композитор Григорий Гладков, Катрин Асси, Саид-Магомед Хасаев. Премьеру также посетили авторы саундтреков к фильму, которые помогли создать неповторимую атмосферу в кадре: Вика Воронина (ex. Пропаганда), Семен Розов, PADILLION и группа QVANTRO.

В широкий российский прокат фильм выпустит кинокомпания «Наше кино» 6 ноября.

Фото: Глеб Лоскутов, Арина Ильина

01.11.2025